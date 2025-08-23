International Key Account Sales Manager – Bologna

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:
- Scouting di clienti chiave a livello internazionale
- Acquisizione di nuovi clienti
- Gestione delle relazioni con i clienti esistenti
Requisiti:
- Esperienza nel settore alimentare o ingredienti
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Capacità di lavorare in team
- Orientamento ai risultati e spirito proattivo
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente internazionale e dinamico
- Formazione continua
Se sei interessato/a a far parte della nostra squadra, inviaci il tuo CV!
