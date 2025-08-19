International Key Account Sales Manager

26.8 C
PreGel S.p.A., azienda leader nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/una International Key Account.

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:

– Scouting di nuovi clienti internazionali
– Acquisizione di clienti chiave
– Gestione delle relazioni con i clienti esistenti

Requisiti:

– Esperienza nella gestione di account internazionali
– Ottime capacità comunicative e negoziali
– Conoscenza del settore alimentare
– Disponibilità a viaggiare

Benefit:

– Retribuzione competitiva
– Programmi di formazione professionale
– Ambiente di lavoro stimolante
– Opportunità di crescita internazionale

Se sei interessato/a, invia il tuo CV e un lettera di presentazione. Unisciti a noi!


