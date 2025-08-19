International Key Account Sales Manager

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:
– Scouting di nuovi clienti internazionali
– Acquisizione di clienti chiave
– Gestione delle relazioni con i clienti esistenti
Requisiti:
– Esperienza nella gestione di account internazionali
– Ottime capacità comunicative e negoziali
– Conoscenza del settore alimentare
– Disponibilità a viaggiare
Benefit:
– Retribuzione competitiva
– Programmi di formazione professionale
– Ambiente di lavoro stimolante
– Opportunità di crescita internazionale
Se sei interessato/a, invia il tuo CV e un lettera di presentazione. Unisciti a noi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: International Key Account per gestire clienti chiave. Requisito: esperienza commerciale internazionale. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.
ICT Project Manager per coordinare progetti innovativi nel settore automotive; richiede esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: sviluppo professionale in un ambiente globale.
Unisciti a noi come esperto in sostenibilità, con forte background tecnico. Contribuirai a progetti innovativi per un futuro responsabile.
PreGel cerca un International Key Account per gestire clienti globali; requisito chiave: esperienza in vendite internazionali. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.
ICT Project Manager in aizoOn coordina progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: crescita professionale in un contesto internazionale.