International Key Account Manager

La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:
- Scouting di clienti chiave
- Acquisizione di nuovi clienti
- Gestione delle relazioni con i clienti esistenti a livello globale
Requisiti:
- Esperienza nel settore alimentare
- Ottime capacità comunicative
- Competenze nella gestione dei rapporti commerciali
- Fluente in inglese; ulteriori lingue sono un plus
Benefit:
- Retribuzione competitiva
- Possibilità di viaggiare a livello internazionale
- Ambiente di lavoro stimolante
Se sei interessato/a, invia il tuo CV e un lettera di presentazione. Unisciti a noi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
PreGel S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di…
ICT Project Manager coordina progetti ICT nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: opportunità di crescita in un contesto internazionale.
Tecnico Frigorista gestisce impianti di refrigerazione; requisito chiave: esperienza in progettazione. Beneficio: lavoro in un settore innovativo.
Mecalux, leader in sistemi di stoccaggio, cerca un progettista. Richiesta esperienza in design strutturale. Offriamo sviluppo professionale.
Adentis Italia cerca esperti IT per progetti innovativi. Richiesta esperienza in tecnologie emergenti. Offriamo crescita professionale.