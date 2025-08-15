25.9 C
Lavoro

International Key Account Manager

PreGel S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account.

La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:

  • Scouting di clienti chiave
  • Acquisizione di nuovi clienti
  • Gestione delle relazioni con i clienti esistenti a livello globale

Requisiti:

  • Esperienza nel settore alimentare
  • Ottime capacità comunicative
  • Competenze nella gestione dei rapporti commerciali
  • Fluente in inglese; ulteriori lingue sono un plus

Benefit:

  • Retribuzione competitiva
  • Possibilità di viaggiare a livello internazionale
  • Ambiente di lavoro stimolante

Se sei interessato/a, invia il tuo CV e un lettera di presentazione. Unisciti a noi!


International Key Account Manager

