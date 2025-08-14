25.8 C
Lavoro

International Key Account Manager – Bologna

International Key Account Manager – Bologna

PreGel S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account.

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:
– Scouting di nuovi clienti
– Acquisizione di clienti chiave
– Gestione dei clienti a livello globale

Requisiti:
– Esperienza nella gestione di account internazionali
– Ottima conoscenza dell’inglese
– Capacità di negoziazione
– Passione per il settore alimentare

Benefit:
– Opportunità di crescita professionale
– Lavoro in un ambiente dinamico
– Possibilità di viaggiare all’estero
– Formazione continua

Se sei interessato/a, invia il tuo curriculum. Unisciti a noi!


