International Key Account Manager – Bologna

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:
– Scouting di nuovi clienti
– Acquisizione di clienti chiave
– Gestione dei clienti a livello globale
Requisiti:
– Esperienza nella gestione di account internazionali
– Ottima conoscenza dell’inglese
– Capacità di negoziazione
– Passione per il settore alimentare
Benefit:
– Opportunità di crescita professionale
– Lavoro in un ambiente dinamico
– Possibilità di viaggiare all’estero
– Formazione continua
Se sei interessato/a, invia il tuo curriculum. Unisciti a noi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Cerca un International Key Account con esperienza nella gestione di clienti B2B; benefici: espansione globale e aumento delle vendite.
Tecnico per riparazione stampanti multifunzione, richiede esperienza pregressa; offre opportunità di crescita in un ambiente innovativo.
Progettista Meccanico per impianti di estrusione; requisito chiave: conoscenza di CAD. Beneficio: contribuire a soluzioni innovative nel packaging.
ICT Project Manager in aizoOn, guida progetti innovativi nell'automotive. Requisito chiave: esperienza in gestione progetti. Beneficio: crescita professionale in un contesto globale.
Siamo un Gruppo multiservizi che promuove sostenibilità. Cerchiamo professionisti con passione per l'innovazione. Offriamo crescita professionale.