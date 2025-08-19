International Key Account Manager – Bologna

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:
- Scouting di clienti chiave a livello globale
- Acquisizione e gestione dei clienti
- Collaborazione con i team interni per strategie commerciali
- Monitoraggio e analisi delle performance di vendita
Requisiti:
- Esperienza pregressa nella gestione di clienti internazionali
- Ottime capacità di negoziazione e comunicazione
- Fluente in inglese e preferibile in altre lingue
- Disponibilità a viaggiare
Benefit:
- Retribuzione competitiva
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico e internazionale
- Formazione continua
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
