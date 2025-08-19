22.8 C
Lavoro

International Key Account Manager – Bologna

Offerte di Lavoro

PreGel S.p.a, azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/una International Key Account.

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:

  • Scouting di clienti chiave a livello globale
  • Acquisizione e gestione dei clienti
  • Collaborazione con i team interni per strategie commerciali
  • Monitoraggio e analisi delle performance di vendita

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nella gestione di clienti internazionali
  • Ottime capacità di negoziazione e comunicazione
  • Fluente in inglese e preferibile in altre lingue
  • Disponibilità a viaggiare

Benefit:

  • Retribuzione competitiva
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico e internazionale
  • Formazione continua

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


