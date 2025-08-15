27.5 C
Lavoro

International Key Account Manager – Bologna

PreGel S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account.

La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:
– Scouting di nuovi clienti
– Acquisizione di clienti chiave a livello globale
– Gestione dei rapporti con i clienti esistenti

Requisiti:
– Esperienza nella gestione di clienti internazionali
– Ottime capacità comunicative in inglese (altri lingue sono un plus)
– Conoscenza del mercato alimentare

Benefit:
– Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico
– Possibilità di crescita professionale
– Formazione continua

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


