International Key Account Manager – Bologna

La figura selezionata avrà le seguenti responsabilità:
– Scouting di nuovi clienti
– Acquisizione di clienti chiave a livello globale
– Gestione dei rapporti con i clienti esistenti
Requisiti:
– Esperienza nella gestione di clienti internazionali
– Ottime capacità comunicative in inglese (altri lingue sono un plus)
– Conoscenza del mercato alimentare
Benefit:
– Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico
– Possibilità di crescita professionale
– Formazione continua
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: International Key Account, focus su scouting e gestione clienti globali. Requisito: esperienza nel settore food. Beneficio: crescita professionale in un leader di mercato.
Addetto al Magazzino: gestisce ricezione e controllo merce. Richiesta precisione. Benefit: ambiente innovativo e crescita professionale.
Mecalux ricerca un progettista: deve avere conoscenze in ingegneria meccanica. Offriamo un ambiente innovativo e opportunità di crescita.
Lifescience di Adecco cerca un Project Manager Biomedico per gestire innovazioni. Richiesta esperienza in gestione progetti. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.
Ruolo: International Key Account gestisce clienti chiave globali. Requisito: esperienza in vendite B2B. Beneficio: crescita professionale in un leader di settore.