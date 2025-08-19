28 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Lavoro

International Key Account Manager

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

PreGel S.p.A., leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account.

La persona selezionata sarà responsabile di:

  • Scouting di clienti chiave
  • Acquisizione e gestione di clienti in tutto il mondo
  • Sviluppo di strategie commerciali internazionali

Requisiti:

  • Esperienza in gestione di clienti internazionali
  • Ottima conoscenza dell’inglese e, preferibilmente, di altre lingue
  • Competenze nella negoziazione e nel problem solving
  • Passione per il settore food & beverage

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Formazione continua
  • Pacchetto retributivo competitivo

Se sei interessato/a a unirti a un team innovativo e dinamico, invia il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

International Key Account Manager

International Key Account: gestisce clienti globali. Requisito: esperienza in vendite B2B. Beneficio: crescita professionale in un settore leader.

Privacy Specialist – Milano

Ruolo: Operatore multiservizi. Requisito: Esperienza nel settore. Beneficio: Contribuire a un futuro sostenibile e innovativo.

Quality Engineer – Bergamo

GEWISS, leader nell'innovazione tecnologica, cerca esperti in automazione. Richiesta competenza in sistemi energetici; offre crescita professionale.

Consulente Pazienti – Roma

Ruolo: Consulente Pazienti, gestisce relazioni con pazienti. Requisito: esperienza in customer service. Beneficio: ambiente dinamico in un leader del settore odontoiatrico.

International Key Account Sales Manager

PreGel cerca un International Key Account per gestire clienti globali; requisito chiave: esperienza in vendite internazionali. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.

Articolo precedente
Matthew Perry: La Regina della Ketamina si Dichiara Colpevole
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.