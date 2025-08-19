International Key Account Manager

La persona selezionata sarà responsabile di:
- Scouting di clienti chiave
- Acquisizione e gestione di clienti in tutto il mondo
- Sviluppo di strategie commerciali internazionali
Requisiti:
- Esperienza in gestione di clienti internazionali
- Ottima conoscenza dell’inglese e, preferibilmente, di altre lingue
- Competenze nella negoziazione e nel problem solving
- Passione per il settore food & beverage
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro stimolante
- Formazione continua
- Pacchetto retributivo competitivo
Se sei interessato/a a unirti a un team innovativo e dinamico, invia il tuo CV!
