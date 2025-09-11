22.3 C
Lavoro

International Back Office con Cinese

Siamo alla ricerca di un Junior International Customer Service / Back Office con fluente conoscenza del cinese e dell’inglese.

Chi siamo:
Cai Electric è un’azienda leader nella distribuzione di materiali elettrici per l’Automazione Industriale, con oltre 30 anni di esperienza e collaborazioni con i migliori brand del settore, come Siemens, Schneider, Omron, e molti altri. Serviamo clienti a livello globale, offrendo supporto commerciale rapido e flessibile. Operiamo in un ambiente multietnico e multilingue.

La posizione:
Cerchiamo una figura junior per gestire i clienti internazionali. Le principali attività includono:

  • Gestione diretta dei clienti assegnati
  • Elaborazione di offerte commerciali e follow-up
  • Trattative e inserimento ordini
  • Supporto pre e post vendita
  • Attività di customer service e back office

Requisiti:

  • Ottima conoscenza del cinese (livello C1)
  • Ottima conoscenza dell’inglese (livello C1)
  • Buone capacità relazionali e comunicative
  • Predisposizione a lavorare in un ambiente dinamico
  • Intraprendenza e capacità di problem solving

Cosa offriamo:

  • Percorso formativo iniziale
  • Piano incentivi legato agli obiettivi
  • Possibilità di smart working (dopo il periodo di formazione)
  • Orario flessibile
  • Welfare aziendale
  • Assicurazione sanitaria completa
  • Benefit aggiuntivi (da discutere in sede di colloquio)

Invia il tuo CV a: [email protected].


