International Back Office con Cinese

Chi siamo:
Cai Electric è un’azienda leader nella distribuzione di materiali elettrici per l’Automazione Industriale, con oltre 30 anni di esperienza e collaborazioni con i migliori brand del settore, come Siemens, Schneider, Omron, e molti altri. Serviamo clienti a livello globale, offrendo supporto commerciale rapido e flessibile. Operiamo in un ambiente multietnico e multilingue.
La posizione:
Cerchiamo una figura junior per gestire i clienti internazionali. Le principali attività includono:
- Gestione diretta dei clienti assegnati
- Elaborazione di offerte commerciali e follow-up
- Trattative e inserimento ordini
- Supporto pre e post vendita
- Attività di customer service e back office
Requisiti:
- Ottima conoscenza del cinese (livello C1)
- Ottima conoscenza dell’inglese (livello C1)
- Buone capacità relazionali e comunicative
- Predisposizione a lavorare in un ambiente dinamico
- Intraprendenza e capacità di problem solving
Cosa offriamo:
- Percorso formativo iniziale
- Piano incentivi legato agli obiettivi
- Possibilità di smart working (dopo il periodo di formazione)
- Orario flessibile
- Welfare aziendale
- Assicurazione sanitaria completa
- Benefit aggiuntivi (da discutere in sede di colloquio)
Invia il tuo CV a: [email protected].
