International Back Office con Cinese

Siamo alla ricerca di un Junior International Customer Service / Back Office con fluente conoscenza del cinese e dell’inglese.

Chi siamo:

Cai Electric è un’azienda leader nella distribuzione di materiali elettrici per l’Automazione Industriale, con oltre 30 anni di esperienza e collaborazioni con i migliori brand del settore, come Siemens, Schneider, Omron, e molti altri. Serviamo clienti a livello globale, offrendo supporto commerciale rapido e flessibile. Operiamo in un ambiente multietnico e multilingue.

La posizione:

Cerchiamo una figura junior per gestire i clienti internazionali. Le principali attività includono:

Gestione diretta dei clienti assegnati

Elaborazione di offerte commerciali e follow-up

Trattative e inserimento ordini

Supporto pre e post vendita

Attività di customer service e back office

Requisiti:

Ottima conoscenza del cinese (livello C1)

Ottima conoscenza dell’inglese (livello C1)

Buone capacità relazionali e comunicative

Predisposizione a lavorare in un ambiente dinamico

Intraprendenza e capacità di problem solving

Cosa offriamo:

Percorso formativo iniziale

Piano incentivi legato agli obiettivi

Possibilità di smart working (dopo il periodo di formazione)

Orario flessibile

Welfare aziendale

Assicurazione sanitaria completa

Benefit aggiuntivi (da discutere in sede di colloquio)

Invia il tuo CV a: [email protected].