International Bach Festival a Saint-Vincent: la musica del genio

Da StraNotizie
I festival musicali dedicati a Johann Sebastian Bach sono rari, ma l’International Bach Festival di Saint-Vincent è uno di questi, come sottolinea il direttore artistico Giuseppe Santoro. Questo festival si svolgerà nel suggestivo Grand Hôtel Billia e nella Chiesa Parrocchiale di Saint-Vincent, dedicandosi completamente al grande compositore, considerato un pilastro della musica classica.

Organizzato dall’Associazione Culturale MELOS Musica e dalla sua orchestra, MELOS Filarmonica, il festival si terrà dal 30 agosto al 4 ottobre e offrirà tre concerti gratuiti, permettendo al pubblico di immergersi nell’universo musicale di Bach. Santoro ricorda l’immensità della produzione di Bach e il suo influenza, includendo anche il jazz come genere ispirato dalle sue opere.

Il programma prevede un ricco repertorio. Il 30 agosto si eseguiranno i concerti brandeburghesi e concerti per pianoforte, con la pianista Irina Lankova. Il 20 settembre sarà dedicato al violino con la cantata “Jauchzet Gott in allen Landen” e tre concerti per violino, con i violinisti Mariusz Patyra e Krzysztof Pietkiewicz. Infine, il 4 ottobre, nella Chiesa Parrocchiale, si potrà assistere alla Suite per orchestra n. 2 e al Magnificat, diretto dal maestro Dario Tabbia.

Questi concerti evidenzieranno la varietà e la genialità di Bach, unendo stili e sensibilità diverse. Il festival desidera restituire alla musica la sua funzione comunicativa, emozionando e unendo il pubblico, soprattutto i giovani. Grazie al Casinò de la Vallée per il supporto a questa manifestazione che, essendo gratuita, è un regalo per il territorio.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

