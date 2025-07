Intermezzo musicale a Villa Balbianello: il recital del Modern Free Duo

Il LakeComo Music Festival si prepara a offrire un evento musicale unico, arricchendo la bellezza della Villa Balbianello. Domenica 13 luglio, alle ore 11, si terrà il recital del Modern Free Duo, composto dal flautista Michele Serafini e dal chitarrista Andrea Candeli, dal titolo evocativo “Entr’acte”.

Il concerto, parte di un programma estivo in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, si svolgerà sulla terrazza della limonaia della villa, affacciata sul suggestivo promontorio del Lavedo a Tremezzina. Durante l’esibizione, il duo presenterà un repertorio variegato che include ouverture di G. Rossini, brani tradizionali irlandesi e composizioni di F. Molino, fra gli altri.

Andrea Candeli, apprezzato per la sua versatilità e la capacità di comunicazione, ha una carriera ricca di prestigiosi successi, tra cui concerti in diretta dal Vaticano e premi di rilevanza. Insegna chitarra presso diversi istituti musicali e continua a esibirsi in varie formazioni, sia da solista che in ensemble.

Michele Serafini suona il flauto fin dall’infanzia e ha conseguito il diploma con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi concorsi, vincendo importanti premi. Attualmente è Primo Flauto nell’Orchestra Filarmonica Estense e ha recentemente suonato in diretta dal Vaticano.

L’ingresso al concerto include anche la visita ai giardini della villa, con la biglietteria che aprirà alle 10.00. Questo evento si unisce a un calendario ricco di concerti estivi, continuando a promuovere la musica in un contesto di bellezza naturale e storica.