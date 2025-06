Interdittiva Antimafia: Diritti e Criticità nel Procedimento

La lotta contro la criminalità organizzata in Italia si articola attraverso la repressione penale e misure di prevenzione. Tra queste, l’interdittiva antimafia, regolata dal D.lgs. n. 159/2011, mira a prevenire contatti tra soggetti considerati a rischio e la pubblica amministrazione.

Questo provvedimento amministrativo, di natura cautelare, si basa su una valutazione di rischio indiziaria, senza richiedere la prova di un reato conclamato. È sufficiente una previsione di pericolo, fondata su elementi diretti o indiretti, come relazioni personali o testimonianze.

Tuttavia, la questione centrale riguarda la mancanza di equità procedurale. Le aziende che ricevono un’interdittiva spesso non hanno accesso agli atti o opportunità di difesa prima di essere escluse da contratti e appalti. Sebbene il D.L. 152/2021 abbia introdotto un termine di preavviso e un periodo di 20 giorni per presentare controdeduzioni, tali misure si rivelano frequentemente inadeguate.

La giurisprudenza ha cercato di bilanciare gli interessi pubblici e i diritti degli individui. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha tentato di chiarire il rapporto tra interdittive e controlli giudiziari, ma permangono problematiche riguardanti la proporzionalità e la motivazione dei provvedimenti. Anche la Corte EDU, nel caso De Tommaso c. Italia, ha sottolineato l’importanza di norme chiare e prevedibili in ambito di prevenzione.

Al fine di garantire una corretta interazione tra misure preventive e diritti fondamentali, si propone l’introduzione di un giudice indipendente nella fase istruttoria, l’allungamento dei termini per il contraddittorio, una motivazione più solida e un controllo giuridico completo e tempestivo.

