Intercom Ring di Amazon e Echo Pop Bianco: La Soluzione Perfetta per una Casa Intelligente

Questo pacchetto include un Ring Intercom di Amazon e un Echo Pop: tutto ciò di cui hai bisogno per creare la tua smart home.

Combinando Ring Intercom con Echo Pop, puoi parlare con i visitatori e farli accedere al tuo edificio semplicemente utilizzando i comandi vocali. Quindi, che tu stia cucinando una nuova ricetta o vedendo il tuo programma televisivo preferito, non dovrai interrompere ciò che stai facendo per rispondere al citofono.

Ring Intercom è un aggiornamento per citofoni audio o video compatibili, che aggiunge funzionalità intelligenti consentendo di rispondere ai visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio utilizzando lo smartphone. Progettato per l’installazione fai-da-te, Ring Intercom si collega alla cornetta del citofono e non richiede alcuna modifica funzionale al sistema citofonico dell’edificio.

Puoi ricevere avvisi in tempo reale ogni volta che un visitatore suona al citofono e aprire l’ingresso dell’edificio, direttamente dall’app Ring. La funzione di apertura a distanza ti consente di rispondere al citofono senza interrompere una riunione importante, sia che lavori a casa o in ufficio.

Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth compatto compatibile con Alexa, che offre un audio completo perfetto per le camere da letto e gli spazi ristretti. Abbastanza piccolo da essere nascosto e abbastanza potente da farsi notare.

Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi provider preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. Collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per riprodurre in streaming in ogni ambiente.

Usa la voce o l’app Alexa per controllare facilmente Ring Intercom o i dispositivi smart home compatibili, come prese o luci.