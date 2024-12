Intercettazioni: Sigfrido Ranucci e il Caso Nunzio Calamucci

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è al centro di un’inchiesta riguardante presunti rapporti con Nunzio Calamucci, un informatico dell’agenzia investigativa Equalize, accusata di redigere dossier su politici e personaggi pubblici. Secondo un’intercettazione, Calamucci avrebbe riferito di aver avuto contatti diretti con Ranucci, oltre a scambi informativi con il giornalista Giorgio Mottola della redazione di Report. Nonostante queste rivelazioni, Ranucci ha negato di aver ricevuto informazioni da Equalize.

L’intercettazione è stata oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che avrebbero già avuto conoscenza di tali contatti grazie ai dati ottenuti. Calamucci avrebbe parlato di una collaborazione reciproca, suggerendo che la redazione di Report forniva anche informazioni a Equalize. Ranucci ha dichiarato, attraverso Il Giornale, di non aver mai condiviso dati con l’agenzia, ma non ha smentito a pieno l’esistenza di legami. I pubblici ministeri stanno indagando sulla connessione tra Report e Enrico Pazzali, socio di maggioranza di Equalize e ex presidente della fondazione Fiera di Milano, il quale sarebbe accusato di aver orchestrato una strategia per screditare avversari politici.

Le indagini avrebbero dimostrato che il sistema di dossieraggio utilizzato da Pazzali includeva la raccolta di informazioni riservate attraverso metodi illegali, finalizzata a compromettere o ricattare politici e personaggi pubblici. Le intercettazioni di Calamucci e le sue dichiarazioni ai pubblici ministeri rivelano un interscambio di favore tra Equalize e Report, alimentando sospetti di collusione tra i due.

Il caso ha sollevato critiche anche da parte di Aldo Grasso, un noto critico televisivo, che ha messo in discussione l’integrità dei servizi di Report. Grasso ha evidenziato come la trasmissione abbia trasmesso informazioni private, contribuendo a un clima di discredito. Inoltre, il Codacons ha presentato un esposto contro Report per il suo operato durante le elezioni in Liguria, aggiungendo ulteriori pressioni sul programma e sul suo conduttore.

La vicenda continua a svilupparsi, e i legami tra Ranucci, Equalize e Pazzali restano sotto osservazione, con l’intento di chiarire le dinamiche di queste interazioni e di eventuali illeciti.