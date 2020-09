“In linea teorica dovrebbe essere una scelta che dà maggiori garanzie, anche se aumenta il lavoro dei pubblici ministeri. Però, certo, con tutto il rispetto per la polizia giudiziaria, la scelta fatta dal pm, sulla carta, dà maggiori garanzie di tutela soprattutto dei diritti delle persone intercettate”. A dirlo all’AdnKronos è l’avvocato Franco Coppi, a proposito dell’entrata in vigore delle nuove norme che regolano l’uso delle intercettazioni, e che prevedono, fra l’altro, di dare più poteri ai pubblici ministeri (e non, dunque, alla polizia giudiziaria) di decidere quali sono le intercettazioni rilevanti da trascrivere e quali no.

