– Effetto Europa League. Dopo la semifinale conquistata contro il Bayer Leverkusen, Steven Zhang è sbarcato in serata a Milano, dove mancava da fine febbraio per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. “Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell’assoluto rispetto dei protocolli sanitari italiani ed internazionali”, ha spiegato all’ANSA il club nerazzurro. Lunedì l’Inter giocherà la semifinale di Europa League, a Düsseldorf contro lo Shakhtar Donetsk. A quella partita vorrebbe essere presente lo stesso Zhang, e per questo sono al lavoro gli uffici del club per rendere possibile il viaggio in Germania.

Ma non c’è solo la vicinanza alla squadra al centro dei pensieri del presidente. Ci sarà da risolvere il nodo dei rapporti con Antonio Conte, tra i due è atteso sicuramente un faccia a faccia ma non prima del termine della coppa. La presenza del presidente a Milano, ovviamente, accende la fantasia dei tifosi che sognano l’arrivo di Lionel Messi, alla luce del trasferimento del padre a un passo dalla sede dell’Inter e delle voci dell’acquisto di un appartamento nella stessa zona proprio da parte del 10 del Barcellona.