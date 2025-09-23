Inter Women sfida Juventus nella semifinale della Women’s Cup

L’Inter Women si prepara per la semifinale della Women’s Cup contro la Juventus. La partita si giocherà mercoledì allo stadio Romeo Menti di Castellammare, con inizio alle 18:30.

Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter, ha parlato della sfida, evidenziando l’entusiasmo e la concentrazione della squadra: “Siamo pronti per l’incontro contro la Juventus, che segue la nostra vittoria in Scozia contro l’Hibernian. Le ragazze sono motivate, nonostante alcuni piccoli acciacchi. Abbiamo svolto un ottimo lavoro in palestra e sul campo. La vittoria aiuta a mantenere alta l’autostima, e vedere le ragazze sorridenti è molto gratificante.”

Piovani ha anche sottolineato l’importanza della solidità mentale, che considera decisiva. “Nei momenti di difficoltà è fondamentale reagire con equilibrio. Finora non abbiamo affrontato situazioni complicate e vogliamo continuare su questa strada. Sarà una partita impegnativa, visto che affrontiamo le Campionesse d’Italia. L’anno scorso siamo arrivati secondi, conoscendo bene le loro qualità, vogliamo dare battaglia e giocare il nostro calcio.”

Nella scorsa stagione, l’Inter Women ha concluso al secondo posto, a 4 punti dalla Juventus. La sconfitta per 2-0 nello scontro diretto, con i gol di Girelli e Cantore, si è rivelata decisiva per la corsa al titolo delle nerazzurre.