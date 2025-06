Inter vs Fluminense: Battaglia per i Quarti del Mondiale!

L’Inter si prepara per affrontare il Fluminense nel secondo turno del Mondiale per Club. Superando qualche difficoltà iniziale, la squadra nerazzurra ha concluso il proprio girone al primo posto, conquistando la vetta del gruppo F, davanti a Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds.

Il Fluminense, invece, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta come seconda classificata del suo girone, il gruppo F, vinto dal Borussia Dortmund. Sono stati eliminati il Mamelodi Sundowns e l’Ulsan, rispettivamente provenienti dal Sudafrica e dalla Corea del Sud.

La partita tra Inter e Fluminense si svolgerà il 30 giugno a Charlotte, con inizio previsto per le ore 21:00 italiane, presso il Bank of America Stadium. Le decisioni tattiche di Cristian Chivu e di Renato Gaucho, allenatori delle due squadre, saranno fondamentali per il destino della gara.