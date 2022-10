Inter-Viktoria Plzeň, come vederla oggi in tv e in streaming

Fischio d’inizio oggi, mercoledì 26 ottobre, alle 18.45 per Inter-Viktoria Plzeň, il match di Champions League che si disputerà stasera. Ecco come seguire la partita in tv e streaming.

A San Siro si gioca una sfida decisiva per l’Inter di Simone Inzaghi che affronta in casa i cechi per cercare di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. La partita è in programma live e in esclusiva su Prime Video dalle 18.

Per poterla vedere in diretta tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox.