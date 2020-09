MILANO – “Ho intrapreso questa nuova avventura con grande entusiasmo. Grazie all’Inter per credere in me, grazie al club e ai miei nuovi compagni per questo caloroso benvenuto. Speriamo di vincere tanto tutti insieme. Forza Inter”. Sono queste le prime parole da calciatore nerazzurro di Arturo Vidal, dopo la firma sul contratto che lo legherà per i due anni alla società di Suning. Al fianco di Vidal, nella foto su twitter, il presidente Steven Zhang.





Al Barcellona un milione in bonus

Accontentato così Conte, che ha ottenuto il centrocampista che voleva. Vidal arriva praticamente a costo zero: il Barcellona percepirà infatti al massimo un milione di euro in bonus. Questo il saluto della società catalana: “L’FC Barcellona desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine ad Arturo Vidal per il suo impegno e dedizione e gli augura il meglio per il futuro”. L’Inter ricorda invece che Vidal è il sesto giocatore cileno a indossare la casacca nerazzurra: “Da oggi Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Diventa il sesto cileno della storia dell’Inter: il primo, con l’1+8, fu Ivan Zamorano, altro combattente nato. Dopo di lui David Pizarro, Luis Jimenez, Gary Medel. E Alexis Sanchez, che ritrova in nerazzurro. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!”. Il centrocampista ex Juve ha scelto la maglia numero 22 e potrebbe esordire già sabato sera contro la Fiorentina.







