Inter-Under 23: amichevole di preparazione della stagione

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, ha avviato la preparazione per la nuova stagione presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Il primo test amichevole dei nerazzurri è in programma per domenica 3 agosto alle 10:30, quando affronteranno in una sfida interna l’Inter Under 23, allenata da Stefano Vecchi.

Questa gara rappresenta un’importante opportunità per Chivu di valutare i carichi di lavoro e le prime strategie di gioco. L’amichevole segna l’inizio di un calendario estivo ricco, in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 25 agosto contro il Torino a San Siro. Tra i prossimi incontri, spicca il match internazionale contro il Monaco, in programma giovedì 8 agosto, alle 20:00 a Montecarlo. Seguirà il confronto contro il Monza, lunedì 12 agosto, alle 21:00 all’U-Power Stadium. Infine, il 16 agosto, l’Inter sfiderà l’Olympiacos al San Nicola di Bari, con inizio fissato alle 20:30, in quello che sarà l’ultimo test prima dell’inizio della Serie A 2025/2026.

Per quanto riguarda le formazioni, l’Inter di Chivu si schiererà con un 3-4-2-1, includendo nomi come Sommer in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, con un attacco guidato da Lautaro Martinez. L’Inter Under 23, sempre con un sistema di gioco equivalente, avrà Melgrati come portiere e punterà su giovani talenti come Kamate e Quieto.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN e, per i tifosi all’estero, anche sul canale YouTube ufficiale dell’Inter.