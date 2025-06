Inter Under 15 campione d’Italia: vittoria 2-1 sulla Fiorentina!

L’Inter di Milano ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella finale del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, battendo la Fiorentina per 2-1. La partita si è svolta allo Stadio Centro d’Italia ‘Manlio Scopigno’ di Rieti e rappresenta l’undicesimo scudetto della categoria per i nerazzurri, un traguardo significativo che evidenzia la forza del settore giovanile del club.

Il match è iniziato con una netta superiorità dell’Inter, che ha trovato il gol al 31′ grazie a Filippo Serantoni. La squadra ha continuato a pressare e, al 62′, Saverio Vanacore ha raddoppiato, portando il punteggio sul 2-0. Quando la Fiorentina è riuscita a segnare con Gobbo all’80’+2, era già troppo tardi per recuperare.

Durante il primo tempo, l’Inter ha dominato il gioco, anche se la Fiorentina ha cercato di reagire e si è avvicinata al pareggio con un colpo di testa di Lovati. Nel secondo tempo, gli avversari hanno creato alcune occasioni, compreso un rigore parato da Costante, portiere dell’Inter, che ha mantenuto intatto il vantaggio.

Il tecnico Simone Fautario ha espresso la sua felicità per il risultato, sottolineando il lavoro di squadra e il grande impegno dei suoi giocatori. Questo è il secondo titolo in tre anni per l’Inter, e il successo attuale viene dopo una vittoria pregressa nel torneo Under 14 Pro lo scorso anno.

La finale ha visto un vero e proprio scontro tra due squadre competitive, ma alla fine è stata l’Inter a esultare, aggiudicandosi il titolo e celebrando un’altra vittoria storica nelle categorie giovanili.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.figc.it