Inter-Udinese, sfida per il riscatto a San Siro

L’Inter affronta l’Udinese a San Siro dopo una vittoria contro il Torino. L’allenatore Chivu apporta due modifiche alla formazione: rientra Calhanoglu, mentre Bisseck sostituisce Pavard in difesa. Sucic è confermato a centrocampo, con Lautaro e Thuram in attacco. Dall’altro lato, l’Udinese schiera il tandem Davis-Bayo, con Iker Bravo in panchina. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e ZONA DAZN, canale 214 di Sky, alle 20:45.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic.

L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese, segnando 14 gol in queste partite. Al contrario, l’Udinese ha perso le ultime sette trasferte in campionato contro i nerazzurri, e non ha registrato otto sconfitte consecutive contro una squadra da quando lo ha fatto con Fiorentina e Napoli.

Cristian Chivu ha fatto storia debuttando in Serie A con una vittoria di almeno cinque gol di scarto. Potrebbe diventare il quinto allenatore dell’Inter a vincere le prime due partite di campionato senza subire gol. Inoltre, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite.

D’altra parte, l’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite in Serie A, con il rischio di pareggiare entrambe le prime due gare stagionali. Lautaro Martínez, intanto, non ha mai perso nelle partite in cui segna, e Marcus Thuram è il giocatore con più marcature multiple.