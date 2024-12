Inter-Udinese: orario, formazioni probabili e dove vederla in TV e streaming

Dopo il trionfale 6-0 in campionato contro la Lazio, l’Inter è pronta a fare il suo debutto in Coppa Italia. Oggi, giovedì 19 dicembre, la squadra guidata da Simone Inzaghi affronterà l’Udinese negli ottavi di finale, dopo che i bianconeri hanno già eliminato la Salernitana nel turno precedente. La partita si svolgerà allo stadio San Siro di Milano, dove l’Inter cercherà di consolidare la sua buona forma.

Inzaghi ha previsto un importante turnover, ma non rinuncerà al capitano Lautaro Martinez, che sarà affiancato da Taremi in attacco. Dall’altra parte, il tecnico dell’Udinese, Runjaic, punterà su Lucca e Bravo per cercare di fare risultato. Le probabili formazioni vedono l’Inter schierata con il modulo 3-5-2, composto da Martinez in porta, De Vrij, Bisseck e Darmian in difesa. A centrocampo, Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski e Carlos Augusto supporteranno l’attacco formato da Lautaro e Taremi. L’Udinese, invece, adotterà anch’essa un sistema 3-5-2, con Sava tra i pali, e Bijol, Tourè e Abankwah nella retroguardia. A centrocampo, Modesto, Payero, Lovric, Zarraga e Zemura saranno in campo per sostenere Lucca e Bravo in attacco.

Per quanto riguarda la visione della partita, Mediaset detiene l’esclusiva per la Coppa Italia e Inter-Udinese sarà trasmessa su Italia 1 e in streaming su Infinity. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21. Quella di oggi rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre: l’Inter mira a confermarsi tra le più forti in coppa, mentre l’Udinese cercherà di ribaltare i pronostici e continuare il suo cammino nel torneo. Con giocatori di talento schierati in entrambi i lati, la partita promette di essere avvincente e piena di emozioni. I tifosi attendono con ansia di vedere come si svilupperà questa sfida, che potrebbe riservare sorprese.