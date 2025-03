Inter-Udinese 2-1, gol di Arnautovic e Frattesi con brivido nel finale

L’Inter ha vinto 2-1 contro l’Udinese nella 30esima giornata di Serie A, raggiungendo 67 punti e mantenendo un vantaggio di 6 punti sul Napoli. Nella prima metà del match, Arnautovic e Frattesi hanno segnato per i nerazzurri, mentre l’Udinese ha accorciato le distanze con Solet nel secondo tempo. La squadra di Inzaghi ha avuto momenti di intensa pressione, ma ha anche affrontato una resistenza crescente da parte degli avversari nel finale.

Inzaghi ha scelto di far riposare Barella a causa di impegni ravvicinati, schierando Frattesi in mediana e Pavard in difesa. L’Inter ha iniziato con grande determinazione, sfiorando il gol già al 1′ e continuando a creare occasioni con Thuram, Mkhitaryan e Frattesi. Il primo gol è arrivato al 12′ grazie a un tiro di Arnautovic, assistito da Dimarco. Al 29′, Frattesi ha raddoppiato con un altro assist di Dimarco.

L’Udinese ha faticato a creare azioni pericolose, ma nel secondo tempo ha iniziato a risalire, con Solet che ha segnato un bel gol al 71′. I friulani hanno sfiorato il pareggio con Lucca, ma la difesa interista e una grande parata di Sommer hanno mantenuto il vantaggio. Inzaghi è stato espulso per proteste al 93′, ma l’Inter ha comunque conquistato i tre punti, preparando così la sfida contro il Milan in Coppa Italia.