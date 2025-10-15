Inter: turnover strategico tra Serie A e Champions League

Il turnover è spesso una necessità più che una scelta strategica per le squadre di calcio, soprattutto a causa degli impegni ravvicinati e delle pause per le nazionali. L’Inter presenta una rosa ampia e di qualità, che offre a Cristian Chivu molte opzioni rispetto al suo predecessore, Inzaghi.

La Serie A porterà a breve l’Inter a confrontarsi con sfide significative, soprattutto nelle prossime giornate contro Roma e Napoli. Queste partite, di grande prestigio e importanza per la classifica, si svolgeranno mentre la squadra affronterà anche una trasferta di Champions League contro l’Union Saint Gilloise. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha già deciso di schierare i giocatori titolari nelle due partite di campionato e di adottare un ampio turnover in Europa.

Questa settimana sarà fondamentale per la corsa allo Scudetto, e l’Inter punta a conquistare punti in scontri diretti. La vasta disponibilità di giocatori consentirà a Chivu di fare delle scelte strategiche. Il ritorno di Thuram è previsto per la partita contro il Napoli, e sarà cruciale per le opzioni offensive. Bonny sembra in vantaggio su Esposito per partire titolare accanto a Lautaro contro la Roma, mentre il giocatore escluso dall’undici titolare giocherà in Belgio. A centrocampo, in Europa, potrebbero scendere in campo Sucic e uno tra Frattesi e Zielinski come mezzala, mentre in difesa potrebbero essere utilizzati Bisseck e De Vrij, con Akanji e Acerbi che giocheranno nel campionato.