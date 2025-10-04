Inter trionfa su Cremonese a San Siro: poker di emozioni

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, ha offerto una prestazione brillante a San Siro, dominando la Cremonese, che era rimasta imbattuta fino a quel momento. Le reti di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella hanno sancito il successo dei nerazzurri. In particolare, Bonny, sostituto di Marcus Thuram per infortunio, ha siglato un gol e fornito tre assist, ricevendo una standing ovation al momento della sua sostituzione. Grazie a questa vittoria, l’Inter si porta a quota 12 punti in classifica, affiancandosi ai club in vetta, ovvero Milan, Napoli e Roma.

Tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, A. Bastoni (61’ Carlos Augusto); Dumfries (54’ Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (75’ Diouf), Dimarco; Bonny (F.P. Esposito), Lautaro Martinez (75’ Sucic). Allenatore: Chivu.

Cremonese (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (58’ Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini (75’ Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Franco Vazquez (58’ Vardy), Johnsen (46’ Vandeputte); Sanabria (59’ Sanabria). Allenatore: Nicola.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo.

Gol: 6’ Lautaro Martinez (I), 38’ Bonny (I), 55’ Dimarco (I), 57’ Barella (I), 87’ Bonazzoli (C).

Assist: Bonny (I, 1-0), Dimarco (I, 2-0), Bonny (I, 3-0), Bonny (I, 4-0), Vandeputte (C, 4-1).

Note: Recupero: 1+4. Ammoniti: Sucic, Pezzella.

La cronaca della partita

Il match si è aperto con il gol di Lautaro Martinez al sesto minuto. Un errore di Akanji ha portato all’annullamento di un altro gol dell’Inter al dodicesimo. La partita ha visto l’Inter dominare le occasioni. Bonny ha raddoppiato poco prima dell’intervallo, seguito dai gol di Dimarco e Barella nella ripresa. Solo nei minuti finali, la Cremonese ha accorciato le distanze con Bonazzoli.