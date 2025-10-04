17.9 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Sport

Inter trionfa su Cremonese a San Siro: poker di emozioni

Da StraNotizie
Inter trionfa su Cremonese a San Siro: poker di emozioni

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, ha offerto una prestazione brillante a San Siro, dominando la Cremonese, che era rimasta imbattuta fino a quel momento. Le reti di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella hanno sancito il successo dei nerazzurri. In particolare, Bonny, sostituto di Marcus Thuram per infortunio, ha siglato un gol e fornito tre assist, ricevendo una standing ovation al momento della sua sostituzione. Grazie a questa vittoria, l’Inter si porta a quota 12 punti in classifica, affiancandosi ai club in vetta, ovvero Milan, Napoli e Roma.

Tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, A. Bastoni (61’ Carlos Augusto); Dumfries (54’ Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (75’ Diouf), Dimarco; Bonny (F.P. Esposito), Lautaro Martinez (75’ Sucic). Allenatore: Chivu.

Cremonese (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (58’ Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini (75’ Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Franco Vazquez (58’ Vardy), Johnsen (46’ Vandeputte); Sanabria (59’ Sanabria). Allenatore: Nicola.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo.

Gol: 6’ Lautaro Martinez (I), 38’ Bonny (I), 55’ Dimarco (I), 57’ Barella (I), 87’ Bonazzoli (C).

Assist: Bonny (I, 1-0), Dimarco (I, 2-0), Bonny (I, 3-0), Bonny (I, 4-0), Vandeputte (C, 4-1).

Note: Recupero: 1+4. Ammoniti: Sucic, Pezzella.

La cronaca della partita

Il match si è aperto con il gol di Lautaro Martinez al sesto minuto. Un errore di Akanji ha portato all’annullamento di un altro gol dell’Inter al dodicesimo. La partita ha visto l’Inter dominare le occasioni. Bonny ha raddoppiato poco prima dell’intervallo, seguito dai gol di Dimarco e Barella nella ripresa. Solo nei minuti finali, la Cremonese ha accorciato le distanze con Bonazzoli.

Articolo precedente
Assunzioni e prevenzione: il nuovo piano della sanità italiana
Articolo successivo
Giorgia Meloni nel mirino per il rientro della Flotilla in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.