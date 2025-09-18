Inter trionfa ad Amsterdam: Sommer riscatta critiche

Nella Champions League, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Ajax, con Yann Sommer che si è rivelato decisivo. Il portiere, che aveva ricevuto critiche per una prestazione non all’altezza contro la Juventus, ha compiuto una parata spettacolare quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.

Il suo allenatore ha espresso fiducia in lui, affermando che non ha mai dubitato del suo valore e della sua importanza all’interno del gruppo. Le aspettative su Sommer sono alte e la sua capacità di esibirsi nei momenti cruciali è fondamentale per il successo della squadra.