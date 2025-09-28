Inter trionfa a Cagliari con Esposito, prima gioia in A

L’Inter conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato e la terza nelle competizioni ufficiali, battendo il Cagliari. La squadra nerazzurra apre le marcature, costruisce molte occasioni, colpisce dei pali e chiude il match con un gol di Pio Esposito, che segna il suo primo rete in Serie A. Nonostante la solidità dell’Inter, un errore sotto porta di Folorunsho mette a rischio una prestazione già positiva.

Nel post partita, l’allenatore Chivu esprime soddisfazione per il risultato, ma ammette che la squadra ha affrontato dei rischi dovuti all’adattamento tattico del Cagliari: “C’è sempre da considerare l’avversario, il Cagliari ha cambiato modulo e ci ha un po’ sorpreso. I nostri principi sono rimasti gli stessi, ma non siamo riusciti a chiudere la partita e abbiamo sofferto”.

Riguardo a Pio Esposito, Chivu sottolinea la necessità di mantenere la calma e di non avere aspettative eccessive per un giovane: “Ha tutto il futuro davanti e deve continuare a lavorare. Riconosciamo le sue qualità e ha margini di miglioramento. Ha giocato per la squadra con grande personalità”.

Chivu riflette anche sulle opzioni a centrocampo, apprezzando il contributo di tutti i giocatori, e sottolinea le difficoltà di selezionare la formazione in base alle performance e agli avversari. L’Inter può contare su sfide future con ricchezze in termini di qualità e scelta.