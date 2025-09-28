20.3 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Sport

Inter trionfa a Cagliari con Esposito, prima gioia in A

Da StraNotizie
Inter trionfa a Cagliari con Esposito, prima gioia in A

L’Inter conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato e la terza nelle competizioni ufficiali, battendo il Cagliari. La squadra nerazzurra apre le marcature, costruisce molte occasioni, colpisce dei pali e chiude il match con un gol di Pio Esposito, che segna il suo primo rete in Serie A. Nonostante la solidità dell’Inter, un errore sotto porta di Folorunsho mette a rischio una prestazione già positiva.

Nel post partita, l’allenatore Chivu esprime soddisfazione per il risultato, ma ammette che la squadra ha affrontato dei rischi dovuti all’adattamento tattico del Cagliari: “C’è sempre da considerare l’avversario, il Cagliari ha cambiato modulo e ci ha un po’ sorpreso. I nostri principi sono rimasti gli stessi, ma non siamo riusciti a chiudere la partita e abbiamo sofferto”.

Riguardo a Pio Esposito, Chivu sottolinea la necessità di mantenere la calma e di non avere aspettative eccessive per un giovane: “Ha tutto il futuro davanti e deve continuare a lavorare. Riconosciamo le sue qualità e ha margini di miglioramento. Ha giocato per la squadra con grande personalità”.

Chivu riflette anche sulle opzioni a centrocampo, apprezzando il contributo di tutti i giocatori, e sottolinea le difficoltà di selezionare la formazione in base alle performance e agli avversari. L’Inter può contare su sfide future con ricchezze in termini di qualità e scelta.

Articolo precedente
Benessere e salute in Italia: guida alle migliori pratiche
Articolo successivo
Israele e Palestina: le reali implicazioni economiche del conflitto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.