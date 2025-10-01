17 C
Inter travolge Slavia Praga e conquista la vetta in Champions

Milano – Nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter ha battuto lo Slavia Praga con un netto 3-0, mantenendo il punteggio pieno. La squadra nerazzurra ha dominato l’incontro, e il primo gol è arrivato al trentesimo minuto: il portiere Stanek ha commesso un errore nella sua uscita, permettendo a Lautaro Martinez di segnare a porta vuota. Quattro minuti dopo, Dumfries ha raddoppiato, grazie a un ottimo assist di Thuram. La partita si è conclusa al 65′, con la seconda rete di Lautaro, che ha finalizzato un preciso cross di Bastoni.

L’Inter ha schierato la seguente formazione in un 3-5-2: Sommer in porta; Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa; Dumfries e Dimarco sulle fasce; Sucic, Calhanoglu e Zielinski a centrocampo; mentre Thuram e Lautaro Martinez erano le punte. Sostituzioni: Akanji per Bisseck, Darmian per Dumfries, Barella per Zielinski, Bonny per Thuram ed Esposito per Lautaro. In panchina c’erano J. Martinez, De Vrij, L. Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan e C. Augusto. Allenatore: Chivu.

Dall’altra parte, lo Slavia Praga si è presentato in campo con un 4-5-1: Stanek in porta; Vlcek, Chaloupek, Zima e Hashioka in difesa; Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek e Provod a centrocampo; Kusej in attacco. Sostituzioni: Mbodji per Doudera, Schranz per Sadilek, Cham per Provod e Chory per Kusej. In panchina: Markovic, Rezek, Sanyang, Moses, Boril, Toula e Prekop. Allenatore: Trpisovsky.

I gol sono stati segnati da Lautaro Martinez al 30′ e 65′, e da Dumfries al 34′. L’arbitro dell’incontro è stato Kavanagh.

