Inter travolge il Torino con un 5-0 nel debutto di Chivu

L’Inter ha inaugurato la stagione calcistica con uno spettacolare 5-0 contro il Torino, mostrando un gioco fluido e affiatato già dal debutto dell’allenatore Cristian Chivu. Dopo la delusione della finale di Champions, la squadra sembra aver lasciato i problemi passati alle spalle, esibendo un’energia e un’aggressività sorprendenti.

Bastoni ha aperto le marcature con un colpo di testa su calcio d’angolo, seguito da una doppietta di Thuram, che ha brillato sul campo. Lautaro Martinez si è distinto non solo segnando ma anche fornendo assist ai compagni, contribuendo a un gioco collettivo molto efficace. La difesa dell’Inter ha mantenuto un’ottima organizzazione, non concedendo spazi agli avversari.

Speciale l’assist di Sucic per il secondo gol, che ha ricordato le giocate dei campioni. Anche i nuovi acquisti hanno dimostrato di essere già integrati nel meccanismo della squadra. Bonny, entrato nella ripresa, ha realizzato il suo primo gol con l’Inter, confermando la vivacità dell’attacco.

Il Torino, invece, ha faticato a reagire e ha subito gli attacchi nerazzurri con troppa leggerezza. Con questo pesante risultato, il tecnico Baroni dovrà rivedere il suo approccio per evitare simili debacle in futuro. L’Inter, con un inizio così travolgente, sembra pronta a competere per il titolo e a insidiare la leadership altrettanto ambiziosa del Napoli.