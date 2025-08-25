Inter-Torino: prime emozioni in Serie A a San Siro

La Serie A riprende oggi con l’Inter, che affronterà il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato. Ci sono grandi aspettative per le novità in panchina: l’Inter scende in campo con Cristian Chivu, subentrato a Simone Inzaghi, mentre il Torino è guidato da Marco Baroni, dopo la separazione con Paolo Vanoli.

La partita inizierà alle 20:45 e queste sono le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.

La sfida tra Inter e Torino sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky. I canali di riferimento per Sky sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile sull’app di Dazn, Sky Go e Now.