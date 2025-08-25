27.1 C
Roma
lunedì – 25 Agosto 2025
Sport

Inter-Torino: la sfida di apertura della Serie A a Milano

Da StraNotizie
Inter-Torino: la sfida di apertura della Serie A a Milano

Il campionato dell’Inter inizia con una sfida casalinga contro il Torino. Cristian Chivu è alla guida della squadra in questa gara ufficiale, che segna l’apertura della Serie A. Il Torino, d’altro canto, inizia l’era Baroni, che affronta subito una prova difficile a San Siro.

L’Inter scende in campo priva di Esposito e Calhanoglu, mentre il Torino deve fare a meno di Ismajli e Schuurs a causa di infortuni.

Durante la partita, l’Inter mostra subito il proprio dominio. Al 18°, Bastoni sblocca il match con un colpo di testa su calcio d’angolo. Poco dopo, al 36°, Thuram raddoppia, approfittando di un errore difensivo del Torino. Prima della fine del primo tempo, Lautaro Martinez segna il terzo gol, portando il punteggio sul 3-0.

Nel secondo tempo, l’Inter continua a brillare. Al 63°, Thuram segna la sua doppietta, interrompendo la resistenza del Torino e chiudendo la partita sul 4-0.

Non sono mancati i tentativi del Torino, con Aboukhlal che si fa notare, ma senza risultato. La difesa dell’Inter, guidata da Sommer e Pavard, tiene bene sotto pressione. I granata non riescono a trovare il gol, e il match si conclude con una netta vittoria per l’Inter.

Segue ora la riflessione sul percorso da intraprendere per il Torino, chiamato a migliorare in vista delle prossime sfide.

Articolo precedente
Salute mentale giovanile in Italia: un’emergenza silenziosa
Articolo successivo
Giorgia Meloni conclude la vacanza in Puglia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.