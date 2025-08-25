Inter-Torino: la sfida di apertura della Serie A a Milano

Il campionato dell’Inter inizia con una sfida casalinga contro il Torino. Cristian Chivu è alla guida della squadra in questa gara ufficiale, che segna l’apertura della Serie A. Il Torino, d’altro canto, inizia l’era Baroni, che affronta subito una prova difficile a San Siro.

L’Inter scende in campo priva di Esposito e Calhanoglu, mentre il Torino deve fare a meno di Ismajli e Schuurs a causa di infortuni.

Durante la partita, l’Inter mostra subito il proprio dominio. Al 18°, Bastoni sblocca il match con un colpo di testa su calcio d’angolo. Poco dopo, al 36°, Thuram raddoppia, approfittando di un errore difensivo del Torino. Prima della fine del primo tempo, Lautaro Martinez segna il terzo gol, portando il punteggio sul 3-0.

Nel secondo tempo, l’Inter continua a brillare. Al 63°, Thuram segna la sua doppietta, interrompendo la resistenza del Torino e chiudendo la partita sul 4-0.

Non sono mancati i tentativi del Torino, con Aboukhlal che si fa notare, ma senza risultato. La difesa dell’Inter, guidata da Sommer e Pavard, tiene bene sotto pressione. I granata non riescono a trovare il gol, e il match si conclude con una netta vittoria per l’Inter.

Segue ora la riflessione sul percorso da intraprendere per il Torino, chiamato a migliorare in vista delle prossime sfide.