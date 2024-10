Inter-Torino 3-2, tripletta di Thuram e Inzaghi insegue il Napoli

L’Inter conquista la terza vittoria consecutiva superando il Torino con un punteggio di 3-2 al ‘Meazza’ il 5 ottobre. Dopo aver vinto per 3-2 contro l’Udinese e per 4-0 sulla Stella Rossa in Champions, la squadra di Inzaghi si conferma in ottima forma. Il protagonista del match è Thuram, autore di una tripletta: segna al 25′, 35′ e 60′ minuto. I granata, che restano in dieci dall’20’ per l’espulsione di Maripan, riescono a trovare il gol con Zapata al 36′ e Vlasic su rigore all’86’.

L’Inter inizia il match dominando il gioco, mentre il Torino adotta un approccio attendista. La prima occasione arriva al 14′ quando il tiro di Ricci viene parato da Sommer. La svolta si ha al 20′, quando Maripan viene espulso dopo un intervento violento su Thuram, inizialmente ammonito ma poi corretto dal VAR. Al 25′, l’Inter passa in vantaggio con Thuram che realizza di testa su assist di Bastoni. La squadra nerazzurra sfiora il raddoppio poco dopo, ma Thuram colpisce l’esterno della rete. Tuttavia, al 35′, il francese segna di nuovo, sempre di testa, su cross di Acerbi.

Il Torino reagisce immediatamente accorciando le distanze con Zapata un minuto dopo, ma l’Inter riprende il controllo del gioco. Nella ripresa, Thuram realizza la sua tripletta al 60′ dopo un errore del portiere avversario. Gli ospiti tentano di rientrare in partita, producendo diverse azioni, ma la difesa dell’Inter regge bene. L’allenatore del Toro effettua cambi per cercare di migliorare la situazione in campo.

All’86’, il Torino riesce a segnare su rigore grazie a Vlasic, dopo un fallo di Calhanoglu su Masina. Nonostante una reazione finale del Torino, con Milinkovic-Savic che si oppone a due conclusioni ravvicinate, l’Inter si porta a casa i tre punti. Con questa vittoria, l’Inter sale al secondo posto in classifica con 14 punti, mentre il Torino rimane quinto con 11, a pari merito con il Milan. La partita si chiude con una prestazione coinvolgente dei nerazzurri, particolarmente evidenziata dall’ottima giornata di Thuram.