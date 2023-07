Inter, svelata la maglia Home della stagione 2023-24 – Video

L’Inter svela la prima maglia della stagione 2023-2024. Come si legge nel comunicato, sulla maglia Home sfuma il confine tra le tradizionali strisce nerazzurre. Il design fluido della nuova jersey rappresenta le molteplici anime del Club e di Milano, sempre in movimento e in continua evoluzione: nella città in cui si fondono moda, design e architettura, in cui le comunità sono eterogenee e le icone vengono reinventate, l’Inter mira a coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile, dentro e fuori dal campo. Abbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, essere sempre alla ricerca della continua innovazione: con la nuova maglia Home, Nike dà una nuova vita ai colori iconici del Club, confondendo le linee e creando un modello mai visto prima. La maglia – realizzata con poliestere riciclato per ridurre le emissioni di carbonio – è arricchita, all’interno del colletto, dalla bandiera della città di Milano, realizzata in un motivo a mosaico che unisce il nero e il blu.

Sul front della maglia sarà presente Paramount+: prosegue infatti la sinergia tra i due brand, con il servizio di streaming premium – lanciato in Italia meno di un anno fa – che si conferma Official Front Jersey Partner anche per la stagione 2023/24. Una collaborazione che prosegue dopo la finale di Istanbul e che unisce due brand globali, che mirano a intrattenere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo e condividono gli obiettivi di innovazione e di dialogo con le nuove generazioni. Paramount+ sarà presente sulle maglie della Prima Squadra maschile e femminile e della Primavera in tutte le competizioni della stagione. Anche la collaborazione con lo Sleeve Sponsor eBay prosegue per la prossima stagione.

Per il lancio della nuova maglia sono stati coinvolti in anteprima quattro catalyst che rappresentano le quattro sfumature creative della città: Tedua (musica), Toni Brugnoli (fotografia), Naomi Accardi (football culture) e Nina Schutz (musica) hanno ricevuto in anteprima la nuova maglia personalizzata e si sono raccontati in un’intervista, nella quale hanno spiegato come la endless shade of Milano influenza la loro creatività. I catalyst, ripresi negli ambienti in cui lavorano, sono stati coinvolti anche del video di lancio (+ link) della nuova maglia Home, primo contenuto del piano editoriale dedicato al nuovo kit. La nuova maglia Home 2023/24 sarà disponibile dal 13 luglio sull’Online Store ufficiale store.inter.it e nike.com, negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso.