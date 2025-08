Inter supera l’U23 con un convincente 6-2 in amichevole

L’Inter ha disputato un’amichevole contro la propria Under 23, ottenendo una convincente vittoria per 6-2. Il match, giocato a Appiano Gentile, ha visto i giovani nerazzurri passare in vantaggio al 9′ con un gol di Spinaccé, ma l’Inter ha immediatamente risposto con una autorete di Kamate all’11’ e il gol di Bonny al 16′, che ha portato i big in vantaggio.

Nonostante la reazione dell’U23, che ha pareggiato con Mosconi al 29′, l’Inter ha chiuso il primo tempo sul 4-2, grazie ai gol di Asllani su rigore al 32′ e Lautaro al 41′, che ha segnato con un tocco delicato. Nel secondo tempo, l’Inter ha continuato a dominare, con Pio Esposito e Luis Henrique che hanno ampliato il punteggio rispettivamente al 50′ e al 64′.

La formazione dell’Inter per il primo tempo, diretta da Chivu, ha schierato Sommer in porta, supportato da Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa. A centrocampo, Sucic, Asllani, Mkhitaryan e Carlos Augusto hanno creato gioco, mentre Bonny e Lautaro hanno formato il duo d’attacco. Nella ripresa, Chivu ha effettuato numerosi cambi, schierando un undici completamente rinnovato con giocatori come Di Gennaro e Barella.

L’Inter si prepara ora a proseguire la preparazione estiva con altre amichevoli, in vista dell’inizio della stagione ufficiale.