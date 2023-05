Inter: stop Correa, le condizioni

L’attaccante argentino vittima di un guaio muscolare, non ci sarà in campionato contro l’Atalanta

Non arrivano buone notizie dal quartier generale dell’Inter: si è infatti fermato Joaquin Correa, vittima di una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Mister Inzaghi in campionato sabato contro l’Atalanta a San Siro impiegherà Lautaro Martinez in attacco dall’inizio in coppia con Romelu Lukaku, dalla panchina invece Dzeko dopo le fatiche di Coppa Italia.

Questo il comunicato diramato dal club nerazzurro sulle condizioni del calciatore argentino: “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Fantacalcio.it per Adnkronos