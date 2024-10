Inter, stop a Zielinski: problema in Nazionale

Anche l’Inter deve affrontare un infortunio in Nazionale. Durante il pareggio 3-3 contro la Croazia, Piotr Zielinski ha subito un problema muscolare al minuto 74. L’ex calciatore del Napoli sarà valutato al suo rientro in Italia e rischia di non essere disponibile per la partita contro la Roma. Dopo il match, Zielinski ha dichiarato a TVP Sport: “Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione”. Anche il commissario tecnico della Polonia ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni del giocatore, sottolineando che è un peccato che Zielinski abbia dovuto lasciare il campo per infortunio, poiché sarebbe stato fondamentale fino alla fine della partita. Ha aggiunto che non dovrebbero esserci grossi problemi riguardo al suo infortunio, ma il cambio è stato obbligato.

Le probabilità che il centrocampista recuperi in tempo per la partita di domenica contro la Roma sono basse. Tuttavia, c’è una buona notizia per l’Inter: Nicolò Barella è tornato disponibile e pronto a riprendersi il suo posto da titolare a centrocampo, affiancato da Calhanoglu e Mkhitaryan. Questa situazione potrebbe influenzare le scelte del mister in vista del prossimo incontro, dato che Barella è un elemento chiave nel gioco dell’Inter e la sua presenza potrebbe rinforzare notevolmente la squadra.

L’infortunio di Zielinski, sebbene non grave, potrebbe complicare la preparazione dell’Inter per la sfida contro la Roma, che si preannuncia già difficile. L’allenatore dovrà quindi lavorare sulle alternative tattiche per compensare la possibile assenza di Zielinski. La curiosità resta alta per vedere come l’Inter affronterà questa emergenza e se Barella riuscirà a tornare al top della forma in tempo utile per la sfida.

Nel complesso, la situazione degli infortuni in Nazionale continua a influenzare la formazione dell’Inter, con Zielinski che dovrà essere monitorato attentamente e Barella pronto a rientrare tra i titolari, portando un pizzico di ottimismo in casa nerazzurra.