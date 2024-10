Inter-Stella Rossa, oggi curva spaccata dopo gli arresti: cosa succede

La curva Nord dell’Inter si trova in un momento critico in vista della sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Recentemente, la procura di Milano ha effettuato arresti che hanno coinvolto 19 membri del direttivo della curva, tra cui nomi noti come Andrea Beretta, Marco Ferdico e Renato Bosetti. Anche Nino Ciccarelli, una figura conosciuta tra i tifosi, ha utilizzato i social media per esprimere la determinazione della curva a non fermarsi: “non molla, la curva deve andare avanti”.

Tuttavia, la situazione è tesa, con crescenti insulti e critiche nei confronti di Ferdico. Molti tifosi lo accusano di avere interesse solo per il “business” legato alla vendita dei biglietti a prezzi gonfiati e ai pagamenti per i parcheggi intorno allo stadio. Alcuni commentatori esprimono il desiderio che possa rimanere in detenzione e non tornare più allo stadio, sottolineando che Ferdico non si interessa davvero dell’Inter e che la passione autentica per la squadra è fondamentale. “L’Inter è degli interisti”, affermano molti, indicando che la vera essenza del tifo è ben distante dalle pratiche lucrativa di svariati dirigenti.

In vista della partita, l’attenzione non sarà solo rivolta al campo, ma anche agli spalti. Si attende una coreografia da parte della curva Nord, mentre le autorità non sembrano preoccupate per possibili disordini. Infatti, i tifosi della Stella Rossa non saranno presenti, poiché era stato già emesso un divieto di trasferta a causa di precedenti violenze contro altre tifoserie italiane. Attualmente, non ci sono segni rilevanti di attività dalla curva Nord dopo gli arresti che, come ha commentato il questore Bruno Megale, hanno avuto un impatto significativo sull’operato della curva.

Questo scenario evidenzia un punto di svolta per il tifo dell’Inter, con una crescente domanda di autenticità e di ritorno all’essenza del sostenere la squadra, lontano da interessi economici e professionali. La partita di stasera si preannuncia non solo come una sfida sportiva, ma come un momento di riflessione profonda per tutti i tifosi nerazzurri.