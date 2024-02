Inter, sospiro di sollievo: come sta Acerbi

Giungono buone notizie in casa Inter in merito alle condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, al centro delle polemiche per un gestaccio nei confronti dei tifosi della Roma che potrebbe costargli una squalifica, ha rimediato un infortunio proprio durante il secondo tempo della gara coi giallorossi.

Per Acerbi si tratta di un infortunio al polpaccio, al soleo, colpito da un lieve risentimento muscolare. Di seguito il bollettino medico ufficiale diramato dall’Inter:

“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Nonostante l’Inter non abbia comunicato i tempi di recupero, è ipotizzabile un ritorno in campo di Acerbi per la gara contro l’Atletico Madrid, in Champions League. Inzaghi farà di tutto per averlo a disposizione, anche se non si vorrà correre alcun tipo di rischio. Qualora non dovesse farcela, potrebbe rientrare poi direttamente per la Serie A, contro il Lecce. Al suo posto pronto de Vrij che bene si è comportato nelle ultime uscite.

