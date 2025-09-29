Inter-Slavia Praga: la Champions torna a San Siro

L’Inter si prepara a tornare a San Siro per la seconda giornata della Champions League, dopo un’ottima vittoria a Cagliari che ha interrotto la serie di sconfitte contro Udinese e Juventus. Ora i nerazzurri intendono proseguire con un’altra vittoria, affrontando lo Slavia Praga, una squadra contro cui hanno già avuto successi in passato, con un precedente di vittoria per 3-1 e un pareggio.

Il match si svolgerà martedì 30 settembre 2025, alle ore 21:00, presso lo stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda le formazioni, l’allenatore Chivu potrebbe attuare un parziale turnover, vista la molteplicità di impegni. Thuram potrebbe riposare, dando spazio a Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez. In mezzo al campo, Sucic, che ha osservato la partita dalla panchina contro Cagliari, avrà la possibilità di giocare, mentre Dimarco e Dumfries torneranno sulle fasce.

Dall’altra parte, lo Slavia Praga presenta incertezze in tutti i reparti. In difesa, ci sarà l’ex granata Zima, mentre in attacco Chory dovrebbe essere scelto al posto di Chytil nel tridente offensivo.

Le probabili formazioni sono le seguenti:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

Slavia Praga (4-3-3): Stanek; Doudera, Holes, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory, Provod.

Inter-Slavia Praga sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Non sarà disponibile in chiaro o su Prime Video.