Inter, si ferma Calhanoglu

Infortunio in Nazionale per il centrocampista

Brutte notizie per Inzaghi ed i fantallenatori. Hakan Calhanoglu si è fermato ieri sera durante la partita Turchia-Croazia. Un problema muscolare per il centrocampista dell’Inter, accasciatosi a terra prima della sostituzione che, chiaramente, non fa ben sperare.

Il centrocampista turco potrebbe aver rimediato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

Un infortunio che potrebbe costringere Calhanoglu a saltare diverse partite nel mese di aprile, cruciale per l’Inter tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Sicuramente, Calhanoglu salterà la partita di sabato pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina e rischia di non esserci anche in coppa, tre giorni dopo, contro la Juventus. Si attendono gli esami strumentali nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio e per stabilire con precisione i tempi di recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos