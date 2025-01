Inter, si ferma Bisseck ma tornano Thuram e Pavard

Simone Inzaghi affronta ulteriori problemi in vista della partita contro il Venezia. Mentre il tecnico dell’Inter può essere soddisfatto del rientro di Benjamin Pavard e di Marcus Thuram, che hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo, ci sono altri giocatori che non possono dare il loro contributo.

Infatti, hanno lavorato a parte Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, il che potrebbe influenzare le scelte del mister per la formazione iniziale. Anche Yann Bisseck sta affrontando un problema fisico, ma al momento non è stato sottoposto ad esami specifici. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, ma la sua disponibilità per la sfida contro il Venezia è in forte dubbio.

Inzaghi dovrà quindi fare i conti con le assenze e valutare le alternative per affrontare al meglio la gara. La situazione infortuni sta diventando un fattore critico per la preparazione della squadra, che dovrà trovare la giusta intesa e le migliori soluzioni tattiche nonostante le difficoltà. La tenuta fisica dei giocatori chiave sarà fondamentale per mantenere vive le possibilità di ottenere un buon risultato nella prossima partita.