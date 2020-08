DÜSSELDORF – L’Inter fa valere la legge del più forte, e di questi tempi non è una cosa così scontata. Si conoscevano pregi e difetti dello Shakhtar, Antonio Conte ha teleguidato i suoi dalla panchina nel corso di tutto il match, trovando la migliore interpretazione possibile man mano che la sfida correva verso il novantesimo. Il vantaggio arrivato presto, con un gol “alla Icardi” di uno scatenato Lautaro Martinez, ha senza dubbio aiutato, ma non c’è stata mai la sensazione che l’Inter potesse lasciarsi sfuggire l’accesso alla finale con l’altra grande “testa di serie” di questa Final Eight di Europa League, un Siviglia che ha destato una grande impressione contro la Roma all’esordio e poi è stato premiato più dagli episodi che dai meriti reali. Il 5-0 finale è la fotografia di una squadra matura, con interpreti decisamente al di sopra del livello medio della competizione e una grande organizzazione tattica.





L’Inter deve crederci

Brozovic e Barella hanno dominato psicologicamente la contesa a centrocampo, lasciando spazio a un possesso palla di rara sterilità nel primo tempo per azzannare la sfida nei momenti giusti. Stefan de Vrij è sempre più il padrone della retroguardia interista, e al suo fianco continua a crescere Bastoni. Lautaro Martinez è stato il mattatore della fase offensiva, con due gol, un assist e tantissime giocate di qualità. Il tutto in una serata in cui Lukaku è apparso a tratti più nervoso che concentrato, ma ha potuto contare sul prezioso supporto dell’argentino, che lo ha “messo in partita” con l’assist del 4-0 e si è poi accomodato in panchina per assistere alla sconvolgente progressione del belga in occasione del 5-0: un allungo in velocità degno del miglior Weah o, per restare in casa Inter, a una di quelle partenze in campo aperto del primo Ronaldo, ora messo nel mirino per gol stagionali (33 per l’ex United, il “Fenomeno” ne segnò 34 nella sua stagione d’esordio nerazzurra).

Primo tempo sornione

L’Inter, in avvio, annusa le intenzioni dello Shakhtar e decide di far sfogare la voglia di possesso palla degli ucraini, rimanendo guardinga dopo qualche minuto di pressione. Il giro palla della formazione di Castro è preciso ma troppo lento e scolastico per scompaginare la difesa nerazzurra, paziente in attesa. Alla prima vera chance del match, gli uomini di Conte sbloccano. Pyatov combina il suo solito disastro con i piedi, rinviando addosso a Barella. Il centrocampista si defila sulla destra e fa partire un cross che Lautaro Martinez interpreta nel migliore dei modi, tagliando verso il centro e impattando la sfera di testa per pescare l’angolo alla destra di Pyatov. Una scarica di adrenalina in una prima porzione di match tutt’altro che entusiasmante, con l’Inter ancora pericolosa con D’Ambrosio e Barella ma senza trovare il bis. I nerazzurri tornano in campo con intenzioni bellicose, Lautaro Martinez sfiora il capolavoro ma trova il colpo di reni di Pyatov.

Lo show

Per dare lo scossone definitivo c’è bisogno di uno spavento, l’unico della partita: colpo di testa da due passi di Junior Moraes, il brasiliano centra in pieno Handanovic e l’Inter lo recepisce come il segnale per andare all’assalto. Non c’è più partita: D’Ambrosio raddoppia sugli sviluppi di un corner con un bel colpo di testa, lo Shakhtar capisce di essere in trappola e inizia a farsi divorare dalla pressione nerazzurra, che si alza con rabbia famelica. Le reti del 3-0 (bellissimo destro dal limite di Lautaro Martinez) e di Lukaku, imbeccato dall’argentino con un tocco illuminato prima del sinistro del belga, nascono sullo stesso spartito: palla rubata ai 30 metri e Inter dritta in porta. Conte può anche far rifiatare qualche titolare, ma prima assiste con gli altri al rombo di tuono provocato dalla partenza di Lukaku sulla destra: Khocholava cerca invano di fermare un treno in corsa, “Big Rom” fa 5-0 a tu per tu con Pyatov e scrive l’ultima parola di una gara che riporta l’Inter in una finale europea dieci anni dopo l’ultima volta. Un’italiana mancava nell’atto conclusivo dell’Europa League (e prima ancora Coppa Uefa) dal 1999. Antonio Conte, come ha già detto ieri, non ha di certo paura.

INTER-SHAKHTAR DONETSK 5-0 (1-0)

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (35′ st Moses), Barella, Brozovic (35′ st Sensi), Gagliardini, Young (21′ st Biraghi); Lukaku (40′ st Esposito), Martinez (35′ st Eriksen). All.: Conte

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Khocholava, Matvijenko; Stepanenko; Marlos (30′ st Konoplyanka), Marcos Antonio, Alan Patrick (14′ st Solomon), Taison; Junior Moraes. All.: Castro

Arbitro: Marciniak (POL)

Reti: 19′ pt e 29′ st Martinez, 19′ st D’Ambrosio, 33′ e 38′ st Lukaku

Ammonito: Taison

Recupero: 1′ e 0







