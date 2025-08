Inter sfida l’Under 23: ecco come seguire la partita live

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, si prepara per la sua prima amichevole estiva dopo il ritorno dal Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’incontro si svolgerà ad Appiano Gentile contro la squadra Under 23 della stessa società, fissato per domenica 3 agosto alle 10:30.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, un servizio che offre contenuti sportivi in diretta e on demand, ma non sarà disponibile gratuitamente nel territorio italiano. Gli appassionati di calcio potranno assistere all’incontro solo attraverso un abbonamento. Oltre a questa amichevole, il servizio consente di seguire l’intero campionato di Serie A, con dieci partite a giornata, insieme alla Serie B e ad altri eventi calcistici internazionali.

DAZN offre diversi pacchetti di abbonamento, mantenendo i prezzi sostanzialmente invariati dall’inizio del 2024. I piani consentono di risparmiare notevolmente se si sceglie di pagare in un’unica soluzione. Le opzioni disponibili comprendono vari livelli di accesso che includono anche il volley, basket, tennis e altri sport.

È importante notare che l’account DAZN è personale e non cedibile, quindi l’accesso è limitato ai membri dello stesso nucleo domestico per garantire la sicurezza dei dati di accesso.