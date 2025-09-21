26.8 C
Roma
domenica – 21 Settembre 2025
Sport

Inter-Sassuolo: orario e formazioni della sfida di Serie A

Da StraNotizie
Inter-Sassuolo: orario e formazioni della sfida di Serie A

La giornata di Serie A si conclude con il match tra Inter e Sassuolo. Oggi, i nerazzurri sfidano la squadra di Fabio Grosso a San Siro nella quarta giornata di campionato. Dopo una vittoria in trasferta contro l’Ajax in Champions, l’Inter cerca di risollevarsi dopo le recenti sconfitte contro Udinese e Juventus. Il Sassuolo, invece, arriva da un successo contro la Lazio.

Il fischio d’inizio di Inter-Sassuolo è previsto per le 20:45. Le probabili formazioni vedono l’Inter schierata con il modulo 3-5-2, composto da Martinez in porta; Akanji, Acerbi e Carlos Augusto in difesa; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic e Dimarco a centrocampo; Esposito e Thuram in attacco. Allenatore: Chivu.

Il Sassuolo, con un modulo 4-3-3, dispone di Maric in porta; Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig in difesa; Vranckx, Matic e Koné a centrocampo; Berardi, Pinamonti e Laurienté in attacco. Allenatore: Grosso.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati Sky con il pacchetto Zona Dazn, sarà visibile anche su Dazn 1, canale 214 di Sky. Inoltre, sarà disponibile in streaming tramite l’app di Dazn.

Articolo precedente
Patologie mano-polso in Italia: diagnosi e trattamenti avanzati
Articolo successivo
Certificazione unica provvisoria e vantaggi per i lavoratori
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.