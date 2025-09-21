Inter-Sassuolo: orario e formazioni della sfida di Serie A

La giornata di Serie A si conclude con il match tra Inter e Sassuolo. Oggi, i nerazzurri sfidano la squadra di Fabio Grosso a San Siro nella quarta giornata di campionato. Dopo una vittoria in trasferta contro l’Ajax in Champions, l’Inter cerca di risollevarsi dopo le recenti sconfitte contro Udinese e Juventus. Il Sassuolo, invece, arriva da un successo contro la Lazio.

Il fischio d’inizio di Inter-Sassuolo è previsto per le 20:45. Le probabili formazioni vedono l’Inter schierata con il modulo 3-5-2, composto da Martinez in porta; Akanji, Acerbi e Carlos Augusto in difesa; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic e Dimarco a centrocampo; Esposito e Thuram in attacco. Allenatore: Chivu.

Il Sassuolo, con un modulo 4-3-3, dispone di Maric in porta; Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig in difesa; Vranckx, Matic e Koné a centrocampo; Berardi, Pinamonti e Laurienté in attacco. Allenatore: Grosso.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati Sky con il pacchetto Zona Dazn, sarà visibile anche su Dazn 1, canale 214 di Sky. Inoltre, sarà disponibile in streaming tramite l’app di Dazn.