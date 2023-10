Inter-Roma 1-0, gol di Thuram: Inzaghi batte Mourinho e torna primo

L’Inter batte la Roma per 1-0 nel match in calendario per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il gol di Thuram dà il successo ai nerazzurri allenati da Inzaghi che salgono a 24 punti e riconquistano il primo posto solitario in classifica. I giallorossi di Mourinho, in tribuna a San Siro per squalifica, rimangono a quota 14 e rischiano di perdere ulteriore contatto dalla zona Champions League.

Inter-Roma, la partita

Il primo tempo è un monologo nerazzurro, il copione appare chiaro sin dal 6′. Calhanoglu spara da 20 metri, traversa piena. La pressione dei padroni di casa è costante, al 15′ serve una gran parata di Rui Patricio per negare il gol a Thuram, pericolosissimo con il colpo di testa. Al 16′ ci prova Dimarco, sinistro fuori di un palmo. La Roma, dopo l’avvio in apnea, si assesta e trova le contromisure difensive.

I giallorossi chiudono gli spazi e concedono sempre meno. Davanti, però, la Roma non si fa vedere: Lukaku, fischiato dai tifosi di casa ad ogni tocco, vive ai margini della manovra capitolina in una giornata totalmente anonima: il belga non lascia il minimo segno. L’Inter rifiata e riparte alla carica nel finale della prima frazione. Al 37′ Pavard, in proiezione offensiva, non inquadra la porta per questione di centimetri. Prima del riposo, al tiro a bersaglio si iscrive anche Barella: mira sbagliata.

L’Inter continua a spingere in avvio di ripresa e si ricomincia al 48′ con la zuccata di Thuram: palla alta, Rui Patricio osserva. Rispetto al primo tempo, la Roma cerca di essere più propositiva. I giallorossi si fanno vivi al 66′ con la prima, vera occasione. Colpo di testa di Cristante, eccellente intervento di Sommer per disinnescare il pericolo. Dall’altra parte, al 71′, Dimarco semina il panico con un cross rasoterra: la palla sfila, nessuno trova il tap-in. L’azione viene riproposta all’81’ e stavolta il risultato è diverso. Dimarco serve l’ennesimo pallone, stavolta all’appuntamento c’è Thuram: palla in rete, 1-0 per l’Inter. La Roma avrebbe il tempo per abbozzare una reazione ma non arriva mai dalle parti di Sommer. Dall’altra parte, il neoentrato nerazzurro va vicinissimo al raddoppio: destro secco e traversa al 91′. L’Inter vince e torna prima in classifica.