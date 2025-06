Inter-River Plate: vittoria super e ottavi da sogno!

L’Inter ha trionfato a Seattle, battendo il River Plate in una partita intensa, che ha visto un forte sostegno da parte dei tifosi argentini. Con questa vittoria, la squadra si qualifica per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, dove affronterà il Fluminense.

L’incontro è cominciato con il River Plate che ha creato la prima occasione al 13′, ma l’Inter ha risposto con un pressing costante. Al 26′, Francesco Pio Esposito, al debutto da titolare, ha avuto un’ottima opportunità, ma il suo tiro è stato parato da Martinez Quarta. Nonostante gli sforzi dell’Inter, il River ha mostrato una notevole determinazione.

Nel secondo tempo, Lautaro Martinez ha salvato un tiro pericoloso di Diaz, per poi colpire il palo con un tiro teso. L’Inter ha continuato a premere, ma le conclusioni di Mkhitaryan e Lautaro non hanno trovato la rete. La partita ha subito una svolta al 65′ con l’espulsione di Martinez Quarta, per un fallo su Mkhitaryan.

Il gol che ha sbloccato il match è arrivato al 72′, quando Pio Esposito ha segnato dopo un’azione di Sucic. La tensione è salita, con un rosso per Montiel e una rissa tra Dumfries e Acuna. Infine, al 93′, Bastoni ha segnato il secondo gol, chiudendo la partita sul 2-0 a favore dell’Inter.

