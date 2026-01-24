Inter rimonta contro il Pisa

La 22a giornata della Serie A si apre con una rimonta dell’Inter contro il Pisa. I nerazzurri, stanchi dopo l’impegno europeo contro l’Arsenal, si ritrovano in doppio svantaggio nella prima mezz’ora con i gol di Moreo.

Chivu sostituisce Luis Henrique con Dimarco, che cambia completamente la partita. L’Inter pareggia in due minuti con Zielinski e Lautaro, mentre Bastoni serve l’assist per il 3-2 di Pio Esposito.

Nella ripresa il Pisa non riesce a reagire e l’Inter dilaga segnando altre tre reti con Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. I nerazzurri tornano alla vittoria e si portano a quota 52 punti, mentre il Pisa resta ultimo con 14 punti.

Le formazioni schierate dall’Inter e dal Pisa sono state rispettivamente: Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Esposito. All.: Chivu; Pisa (3-4-2-1): Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Marin, Aebischer, Angori, Tramoni, Moreo, Meister. All.: Gilardino. L’arbitro della partita è stato Mercenaro.

I gol sono stati segnati da Moreo, Zielinski, Lautaro, Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan.