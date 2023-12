Inter-Real Sociedad, dove vederla in tv e streaming

Il match, valido per l’ultima giornata dei gironi di Champions League, si giocherà allo stadio San Siro ed è in programma alle 21

Inter-Real Sociedad oggi martedì 12 dicembre. Il match, valido per l’ultima giornata dei gironi di Champions League, si giocherà allo stadio San Siro ed è in programma alle 21. La super sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e gli spagnoli di Imanol Alguacil sarà visibile in tv in charo su Canale 5 e anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Sarà possibile inoltre vederla in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252e in streaming su Now e Sky Go e su Mediaset Infinity+.

Le due squadre sono in testa al girone con 11 punti. Ai baschi basta il pareggio in virtù di una miglior differenza reti, mentre l’Inter per passare come prima deve vincere.