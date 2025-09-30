16.1 C
Inter raggiunge record di ricavi nella Serie A italiana

Da StraNotizie
L’Inter ha presentato un bilancio straordinario per l’anno fiscale 2024/2025, segnando una svolta significativa nella sua situazione finanziaria. Durante la riunione del Consiglio d’Amministrazione, è stato approvato un progetto di bilancio che evidenzia un utile netto di 35,4 milioni di euro, in netto contrasto con il passivo di 35,7 milioni registrato nel bilancio precedente.

I risultati finanziari per la stagione 2024/25 mostrano un aumento notevole dei ricavi, che hanno raggiunto la cifra record di 567 milioni di euro. Questo rappresenta un incremento di 94 milioni rispetto all’anno scorso, fissando un nuovo primato per la storia del club e per la Serie A.

Questi numeri testimoniano un’importante crescita economica per il club nerazzurro, che ha saputo migliorare le proprie performance finanziarie in modo esponenziale.

